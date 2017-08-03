Цихелашвили: Грузии обязательно уберут ограждения, как пала Берлинская стена

03.08.2017 20:25 "Декларировано, будто бы это рвы против распространения огня, но это связано с т.н. попыткой бордеризации, и процессом ограждения линии оккупации искусственными баррикадами"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя вопрос возможного проведения дополнительных борозд в селе Арцеви Горийского муниципалитета.



Министр убеждена, что на оккупированных территориях Грузии также уберут ограждения, как убрали берлинскую стену.



"С сегодняшнего дня анонсировали проведение дополнительных борозд. Это является одной из форм ограждения линии оккупации баррикадами. Помните, что у т.н. бордеризации и раньше были разные линии и формы, это в некоторых случаях были колючие ограждения, в некоторых случаях заборы, рвы, баннеры. В данном случае это рвы. Декларировано, будто это рвы против распространения огня, но это связано с попыткой т.н. бордеризации, и процессом ограждения оккупационной линии искусственными баррикадами.



Я убеждена, наступит день, когда уберут колючие ограждения и искусственные баррикады. В мировой истории была разрушена не одна стена, разрушилась берлинская стена. Эти ограждения тоже обязательно уберут, но мы осознаем, что у людей в быту создаются проблемы, и наш подход, сделать максимум, чтобы помочь населению, проживающему вблизи от линий разделения, улучшить тяжелые условия жизни, поддержать их"- отметила Кетеван Цихелашвили.



















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