Цихелашвили: Мы противостоим оккупации миром

03.08.2017 20:57 Мы противостоим оккупации миром, экономическим и демократическим развитием нашей страны, миротворческой политикой, которая, я уверена, обязательно даст результат - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили после заседания правительства.



В то же время министр добавила, что дата возможного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в марионеточную Абхазию, 8 августа, не случайная.



"Ожидаемый визит Путина, и дата, избранная для этого визита, 8 августа, наверное, не случайная. Это 9-я годовщина российской агрессии в Грузии, и откровенной оккупации территорий Грузии. Это продолжение политики оккупации и заявка, что территории Грузии оккупированы Россией. Вероятно, это попытка еще больше укрепить эксклюзивное влияние России, которую она установила в 2008 году на два региона Грузии"- отметила Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, власть в Грузии не смирится с оккупацией Абхазии и Цихинвальского региона.



"Такова не только позиция власти Грузии и грузинского общества, но и международного содружества. У нас есть полная поддержка со стороны партнеров, и именно в ходе визита вице-президента США были озвучены очень четкие послания в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. А также позиция, что со стороны США будет очень суровый ответ в адрес стран, которые будут пытаться посягнуть на территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы поддаться на провокации, поскольку мир для нашей страны является жизненно важным"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

















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