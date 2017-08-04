Один грузинский военнослужащий погиб и трое ранены в ходе патрулирования в Афганистане

04.08.2017 01:23 Во время нападения на моторизированный патруль на прилегающей к авиационной базе Баграм (Афганистан) территории погиб грузинский военнослужащий, мл. сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады Вооруженных сил Грузии, 25-летний Мдинари Бебиашвили. Об этом говорится в распространенном Минобороны Грузии сообщении.



Погибший мл. сержант Мдинари Бебишавили служил в ВС Грузии с 2010 года. Ранее он дважды принимал участие в международной миротворческой миссии ISAF в Афганистане - в 2012 и 2014 г.г. Награжден медалями "За участие в миротворческих операциях".



Во время вышеуказанного нападения также пострадали три военнослужащих Вооруженных сил Грузии. Состояние здоровья одного из них, капитана Михаила Амирановича Гвирджишвили, стабильно тяжелое, остальных двух - ст. лейтенанта Гиги Давидовича Хахуташвили и капрала Геги Элвардовича Харшиладзе - удовлетворительное. Все они находятся в госпитале на авиабазе Баграм и им проводится соответствующее лечение.

















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