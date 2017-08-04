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Расследование августовской войны 2008 года ведется интенсивно - прокурор Гаагского суда


04.08.2017   11:46
В Международном уголовном суде интенсивно ведется расследование августовской войны 2008 года и, исходя из целей следствия, персонал офиса Гаагского прокурора часто выезжает на полевые работы, как в Грузии, так и в других местах, - об этом «IPN» сообщили в офисе прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды.

Как пояснили в офисе прокурора, окончательная цель МУС установить правду о самых серьезных преступлениях, совершенных в контексте конфликта 2008 года. С этой целью следователи офиса прокурора собирают необходимые доказательства независимо и беспристрастно, от других надежных источников.
«Что касается процесса следствия, конкретные сроки не установлены. Следствие будет длиться столько, сколько потребуется для сбора необходимых доказательств с учетом ресурсов, факторов безопасности и сотрудничества.

Следственный процесс проходит в соответствии со строгими правовыми, следственными и доказательственными стандартами, целью чего является соблюдение независимости следствия. Следовательно, офис прокурора проводит свою работу конфиденциально и не распространяет в СМИ детали следствия.

Следствие ведется интенсивно и, исходя из его целей, персонал офиса прокурора часто выезжает на полевые работы, как в Грузии, так и в других местах», - заявили в офисе Фату Бенсуды.






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