Расследование августовской войны 2008 года ведется интенсивно - прокурор Гаагского суда

04.08.2017 11:46 В Международном уголовном суде интенсивно ведется расследование августовской войны 2008 года и, исходя из целей следствия, персонал офиса Гаагского прокурора часто выезжает на полевые работы, как в Грузии, так и в других местах, - об этом «IPN» сообщили в офисе прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды.



Как пояснили в офисе прокурора, окончательная цель МУС установить правду о самых серьезных преступлениях, совершенных в контексте конфликта 2008 года. С этой целью следователи офиса прокурора собирают необходимые доказательства независимо и беспристрастно, от других надежных источников.

«Что касается процесса следствия, конкретные сроки не установлены. Следствие будет длиться столько, сколько потребуется для сбора необходимых доказательств с учетом ресурсов, факторов безопасности и сотрудничества.



Следственный процесс проходит в соответствии со строгими правовыми, следственными и доказательственными стандартами, целью чего является соблюдение независимости следствия. Следовательно, офис прокурора проводит свою работу конфиденциально и не распространяет в СМИ детали следствия.



Следствие ведется интенсивно и, исходя из его целей, персонал офиса прокурора часто выезжает на полевые работы, как в Грузии, так и в других местах», - заявили в офисе Фату Бенсуды.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

