Прокурор МУС призывает Россию и Цхинвали к сотрудничеству

04.08.2017 13:53 Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда призывает Россию и «Южную Осетию» к сотрудничеству с ее офисом в связи с расследованием августовской войны 2008 года и заявляет, что она и представители офиса при первой же возможности отправятся в Москву и Цхинвали. Об этом сообщают в офисе прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды.



По их заявлению, прокурор, с самого начала отметила, что своевременное и последовательное сотрудничество всех сторон будет служить проведению эффективного расследования.



Фату Бенсуда и ее офис считают, что это способствовало бы доступу к местам и жертвам преступлений, несмотря на их этническую и национальную принадлежность.



«Соответственно, сотрудничество всех сторон в интересах жертв конфликта, с какой бы стороны они не были. Офис прокурора вновь призывает к сотрудничеству, и с этой целью имеет регулярный контакт со всеми сторонами конфликта. Со стороны правительства Грузии имеется готовность к сотрудничеству. К сожалению, несмотря на усилия, сотрудничество с Российской Федерацией и «Южной Осетией» оказалось сложным. Однако следственные действия по-прежнему продолжаются. Офис прокурора ведет расследование, основываясь на принципах независимости, объективности и беспристрастности.



Фату Бенсуда и представители ее офиса посетили Тбилиси и находятся в регулярном контакте с представителями властей Грузии. Следователи активно собирают доказательства. Для офиса прокурора очень важно сотрудничество со всеми сторонами конфликта. Г-жа Фату Бенсуда призвала все стороны сотрудничать с офисом прокурора, и продолжает усилия, чтобы в процесс были включены Россия и «т.н. Южная Осетия».



Фату Бенсуда вновь призывает Россию и «Южную Осетию» к сотрудничеству с ее офисом и заявляет, что она и представители офиса при первой же возможности отправятся в Москву и Цхинвали», - сообщили «IPN» в офисе прокурора МУС.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

