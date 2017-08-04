Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокурор МУС призывает Россию и Цхинвали к сотрудничеству


04.08.2017   13:53
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда призывает Россию и «Южную Осетию» к сотрудничеству с ее офисом в связи с расследованием августовской войны 2008 года и заявляет, что она и представители офиса при первой же возможности отправятся в Москву и Цхинвали. Об этом сообщают в офисе прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды.

По их заявлению, прокурор, с самого начала отметила, что своевременное и последовательное сотрудничество всех сторон будет служить проведению эффективного расследования.

Фату Бенсуда и ее офис считают, что это способствовало бы доступу к местам и жертвам преступлений, несмотря на их этническую и национальную принадлежность.

«Соответственно, сотрудничество всех сторон в интересах жертв конфликта, с какой бы стороны они не были. Офис прокурора вновь призывает к сотрудничеству, и с этой целью имеет регулярный контакт со всеми сторонами конфликта. Со стороны правительства Грузии имеется готовность к сотрудничеству. К сожалению, несмотря на усилия, сотрудничество с Российской Федерацией и «Южной Осетией» оказалось сложным. Однако следственные действия по-прежнему продолжаются. Офис прокурора ведет расследование, основываясь на принципах независимости, объективности и беспристрастности.

Фату Бенсуда и представители ее офиса посетили Тбилиси и находятся в регулярном контакте с представителями властей Грузии. Следователи активно собирают доказательства. Для офиса прокурора очень важно сотрудничество со всеми сторонами конфликта. Г-жа Фату Бенсуда призвала все стороны сотрудничать с офисом прокурора, и продолжает усилия, чтобы в процесс были включены Россия и «т.н. Южная Осетия».

Фату Бенсуда вновь призывает Россию и «Южную Осетию» к сотрудничеству с ее офисом и заявляет, что она и представители офиса при первой же возможности отправятся в Москву и Цхинвали», - сообщили «IPN» в офисе прокурора МУС.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
Зарплаты мужчин в Грузии на 36% выше, чем женщин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет директоров ЕБРР 18 октября рассмотрит кредит на финансирование TANAP
Конгрессмены США на встрече с грузинским президентом в Тбилиси пообещали внимательно следить за шагами РФ в отношении Грузии
Министр обороны Грузии скорбит по погибшему в Афганистане военному
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна