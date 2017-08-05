Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российско-грузинская война 2008 года: 3-4 августа


05.08.2017   11:46
С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

3 августа:

- В ночь на 3 августа в зоне конфликта была зафиксирована стрельба низкой интенсивности. По сообщению грузинской стороны, осетинские силы открыли огонь блокпосту грузинской полиции у села Двани. А Цхинвали обвинил грузинскую стороны в открытии огня по направлению села Мугути.

- Грузинская разведка сообщила, что через Рокский тоннель в Джавский район были введены и размещены элементы Отдельного разведывательного батальона 19-ой мотострелковой дивизии 58-ой российской армии.

- Министр внутренних дел сепаратистского правительства т.н. Южной Осетии Михаил Миндзаев угрожает бомбардировкой городов «Гори, Карели и одной из курортных зон», расположенных южнее Цхинвали.

- Сепаратистский лидер Абхазии Сергей Багапш заявляет, что Сухуми отказывается от участия в запланированной в Берлине встрече Группы друзей генерального секретаря ООН, причиной чего называет обострение обстановки в Цхинвальском регионе.


4 августа:

- 4 августа утром в течение получаса велась перестрелка между контролируемым Цхинвали селом Дмениси и расположенным на высотах Сарабуки блокпостом грузинских миротворцев.

- Сепаратистский лидер Цхинвальского режима Эдуард Кокойты заявил, что для оказания помощи цхинвальским бандформирования из республики Северная Осетия прибыли 300 добровольцев. Он также сказал, что ждет всего 2000 добровольцев.

- Лидер российских казаков и член Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий направил письмо Эдуарду Кокойты, в котором подтверждает готовность казаков «по первому слову» «оказать содействие в защите государственных интересов Республики т.н. Южная Осетия».

- Москва обвинила Тбилиси в «использовании непропорциональной силы».

- Тбилиси заявил, что в сентябре представит всеобъемлющий план по урегулированию конфликта в Абхазии.













Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили
У Грузии будет три консульства в Германии
Армянский полицейский сбывал фальшивую валюту
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна