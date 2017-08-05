Российско-грузинская война 2008 года: 3-4 августа

05.08.2017 11:46 С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.



Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.



3 августа:



- В ночь на 3 августа в зоне конфликта была зафиксирована стрельба низкой интенсивности. По сообщению грузинской стороны, осетинские силы открыли огонь блокпосту грузинской полиции у села Двани. А Цхинвали обвинил грузинскую стороны в открытии огня по направлению села Мугути.



- Грузинская разведка сообщила, что через Рокский тоннель в Джавский район были введены и размещены элементы Отдельного разведывательного батальона 19-ой мотострелковой дивизии 58-ой российской армии.



- Министр внутренних дел сепаратистского правительства т.н. Южной Осетии Михаил Миндзаев угрожает бомбардировкой городов «Гори, Карели и одной из курортных зон», расположенных южнее Цхинвали.



- Сепаратистский лидер Абхазии Сергей Багапш заявляет, что Сухуми отказывается от участия в запланированной в Берлине встрече Группы друзей генерального секретаря ООН, причиной чего называет обострение обстановки в Цхинвальском регионе.





4 августа:



- 4 августа утром в течение получаса велась перестрелка между контролируемым Цхинвали селом Дмениси и расположенным на высотах Сарабуки блокпостом грузинских миротворцев.



- Сепаратистский лидер Цхинвальского режима Эдуард Кокойты заявил, что для оказания помощи цхинвальским бандформирования из республики Северная Осетия прибыли 300 добровольцев. Он также сказал, что ждет всего 2000 добровольцев.



- Лидер российских казаков и член Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий направил письмо Эдуарду Кокойты, в котором подтверждает готовность казаков «по первому слову» «оказать содействие в защите государственных интересов Республики т.н. Южная Осетия».



- Москва обвинила Тбилиси в «использовании непропорциональной силы».



- Тбилиси заявил, что в сентябре представит всеобъемлющий план по урегулированию конфликта в Абхазии.





























• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

