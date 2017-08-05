Движение «Сила в единстве» 8 августа планирует сделать живую цепь у оккупационной линии

05.08.2017 19:30 Движение «Сила в единстве» планирует 8 августа сделать живую цепь у оккупационной линии.



Как отметил один из организаторов акции Давид Кацарава, образовать живую цепь планируется на отрезке Карапила-Хурвалети.



«На отрезке Карапила-Хурвалети живую цепь мы посвятим памяти наших погибших героев и в тоже время опротестуем российскую, ежедневную оккупацию нашей страны», - заявил Давид Кацарава.















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