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Движение «Сила в единстве» 8 августа планирует сделать живую цепь у оккупационной линии
05.08.2017 19:30
Движение «Сила в единстве» планирует 8 августа сделать живую цепь у оккупационной линии.
Как отметил один из организаторов акции Давид Кацарава, образовать живую цепь планируется на отрезке Карапила-Хурвалети.
«На отрезке Карапила-Хурвалети живую цепь мы посвятим памяти наших погибших героев и в тоже время опротестуем российскую, ежедневную оккупацию нашей страны», - заявил Давид Кацарава.
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