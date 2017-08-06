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Российско-грузинская война 2008 года: 5-6 августа


06.08.2017   14:06

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со ссылкой на свой архив и другие источники.

Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

5 августа:

- В результате обстрела расположения грузинских миротворцев по направлению высот Сарабуки с 01:30 ч до 06:30 ч. были ранены двое грузинских военнослужащих.

- «Представитель президента т.н. Южной Осетии» Дмитрий Медоев заявил, что первые группы «добровольцев» из России уже прибыли в Цхинвальский регион. В то же время, представитель Донского казачества Владимир Воронин заявил, что на Юге России ведется формирование добровольческих отрядов для отправки в Южную Осетию.

- Грузинская разведка сообщила, что в Цхинвальском регионе размещены элементы 33-ей мотострелковой бригады России, а у Рокского тоннеля с российской стороны разместились 135 и 693 мотострелковые полки России.

- Государственный департамент США выступил с призывом, чтобы Грузия и Россия осуществляли совместный мониторинг Рокского тоннеля.

6 августа:

- Распространяются сообщения об интенсивной стрельбе, которая осуществляется по направлению сел Авневи, Двани, Эредви, Хетагурово, Нули, Фриневи, Убиати и Земо Приси. Огонь открыли и по блокпосту грузинских миротворцев на высотах Сарабуки. В результате, три грузинских миротворцев получили ранения.

- Лидеры российских казаков из различных регионов распространяют заявления, в которых обещают помощь властям Эдуарда Кокойты против Грузии. Атаман Донских казаков Николай Козицын заявил, что уже составлены предварительные списки добровольцев, и, в случае необходимости, они ««смогут направить на войну от 10 до 15 тысяч добровольцев, причем это будут бойцы, имеющие многолетний опыт боевой службы».

- К 10-11 августа планируется визит заместителя министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе в Москву. Стороны планируют обсудить обстановку в конфликтных зонах.

- Цхинвали отказывается от запланированных на 7 августа переговоров о деэскалации.

- Из-за сопротивления со стороны России Израиль прекратил продажу вооружений Грузии.






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