Министры посетят села, прилегающие к линии оккупации

07.08.2017 11:39 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе посетят села, находящиеся вдоль линии оккупации.



В селе Дици и Цителубани министры посетят завершенный инфраструктурный проект и встретятся с населением.



Встреча в селе Дици запланирована в 13:30 часов, а в Цителубани в 15:00 часов.

















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