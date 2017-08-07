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Министры посетят села, прилегающие к линии оккупации
07.08.2017 11:39
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе посетят села, находящиеся вдоль линии оккупации.
В селе Дици и Цителубани министры посетят завершенный инфраструктурный проект и встретятся с населением.
Встреча в селе Дици запланирована в 13:30 часов, а в Цителубани в 15:00 часов.
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