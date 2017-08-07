«Осторожно, в 800 метрах русские оккупанты!»- 8 августа на Ингури пройдет акция против оккупации

07.08.2017 15:32 8 августа участники живого кольца на ингурском мосту начнут собираться на Площади Свободы в Зугдиди с 12 часов, а с 14:00 часов у моста и на прилегающей территории будет создано живое кольцо.



К акции, инициированной "Хроникой +", присоединяется "Собрание абхазов". А также для участия в акции приедут разные политические организации из Кутаиси, Сенаки, и Поти.



"Здесь тот же принцип: в этой акции может принять участие любой гражданин, любая политическая сила, которая признает, что наша страна оккупирована Россией. Отсюда мы объявляем солидарность гражданам, которые будут стоять у Карапилы. Мы будем слушать государственный гимн, пошлем конкретные, примиренческие мессиджи нашим абхазским согражданам, и с небольшим изменением проведем здесь акцию-перформанс: "Осторожно, в 800 метрах русские оккупанты!"- говорит один из организаторов акции, журналист Лаша Берулава.

















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