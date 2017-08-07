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Визит Путина в Сухуми - оппозиция обвиняет власть в бездействии
07.08.2017 17:13
В оппозиции считают, что запланированный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Сухуми является провокацией, и попыткой России узаконить положение оккупированных регионов.
По их словам, Москва продолжит агрессивные действия, и будет осуществлять провокационные шаги и в будущем. Оппоненты обвиняют власть в бездействии и требуют, чтобы этот вопрос постоянно стоял на международной арене.
По словам члена парламентской фракции "Европейская Грузия - движение за Свободу" Георгия Тугуши, этот визит является выражением поддержки оккупации.
"Данный запланированный визит Путина в Абхазию является некоторым завершением целого ряда деструктивных действий, которые осуществляет российская власть на протяжении всей оккупации. Для нас это еще один сигнал того, что уступчивый разговор с Россией, и попытка урегулирования тщетны"- заявил Георгий Тугуши.
В то же время член политсовета "Единого национального движения" Георгий Барамидзе считает, что грузинская власть не реагирует должным образом на такие действия России.
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