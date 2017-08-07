МИД Грузии: Россия продолжает политику оккупации и фактической аннексии неотъемлемых регионов суверенного государства

07.08.2017 17:22 На 9-ую годовщину августовской войны 2008 года Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление. Как отмечается в нем, 7 августа 2017 года исполнилось девять лет с незаконной оккупации Абхазского и Цхинвальского регионов в результате крупномасштабной военной интервенции России в Грузию.



«На девятую годовщину Российская Федерация опять-таки не выполняет условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и полным пренебрежением фундаментальных принципов международного права продолжает политику оккупации и фактической аннексии неотъемлемых регионов суверенного государства, что выражается в незаконной интеграции Абхазского и Цхинвальского регионов в российскую военно-политическую и социально-экономическую систему, милитаризации оккупированных регионов и укреплении оккупационной линии колючими заграждениями и другими искусственными барьерами. Регулярно происходят незаконные задержания и похищения людей на оккупационной линии, а так же ограничения свободного передвижения населения, проживающего на своей земле. Это положение еще более осложнилось закрытием т.н. переходных пунктов в направлении Абхазии.



В отношении грузин, проживающих на оккупированных территориях, продолжается этническая дискриминация и нарушение их фундаментальных прав», - говорится в заявлении.



Вместе с тем, как отмечает МИД, несмотря на провокационные действия России, правительство Грузии непоколебимо продолжает свою мирную политику и путем дипломатии, переговоров и диалога старается мирно урегулировать конфликт.



«В отличие от России, Грузия добросовестно выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и с конструктивной вовлеченностью пытается достичь ощутимых результатов в ходе Международных женевских переговоров», - говорится в заявлении.



В заявлении также отмечается, что «грузинская сторона весьма ценит твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны стран-партнеров и международных организаций и их соответствующие решения, что значительно содействует урегулированию конфликта в соответствии нормами и принципами международного права».



При этом МИД отмечает, что на 9-ую годовщину оккупации, «грузинская сторона вновь призывает международное содружество направить консолидированные усилия для устранения тяжелых последствий августовской войны 2008 года и с целью мирного урегулирования российско-грузинского конфликта».



«МИД выражает соболезнования семьям и близким героически воинов и мирного населения, погибших в ходе войны 2008 года», - говорится в заявлении ведомства.















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