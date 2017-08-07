Цихелашвили встретилась с населением сел, прилегающих к линии оккупации

07.08.2017 19:14 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии находилась у сел, сопредельных с линией российской оккупации. Кетеван Цихелашвили осмотрела инфраструктурные проекты, осуществленные и текущие в селах Горийского муниципалитета, Цителубани и Дици, и встретилась с местным населением.



Государственный министр проинформировала местных о выполненных работах, и заявила, что около 700 жителей в ближайшие дни получат питьевую воду из новой скважины.



"Мы сегодня приехали в села, которые находятся очень близко от линии оккупации и баннеров. В течение ряда лет эти препятствия создают населению серьезные вызовы и проблемы. На протяжении ряда лет они были оставлены без внимания. В рамках временной правительственной комиссии реагирования на нужды местного населения, проживающего вдоль линии разделения, мы в течение последних четырех лет осуществили комплексную программу для улучшения условий населения.



Разумеется, остается много вызовов, но мы собираемся очень активно продолжить заботу о населении, пострадавшем от конфликта, поддержать людей, которые мужественно справляются с очень тяжелыми вызовами лицом к лицу с колючими ограждениями, и не дают возможность этим провокациям перерасти в противостояние и дестабилизацию. Мы будем поддерживать этих людей, чтобы укрепить их, и вместе двигаться к развитию"- отметила государственный министр.



После Цителубани Кетеван Цихелашвили побывала в селе Дици, где встретилась с населением вместе с министром регионального развития и инфраструктуры Зурабом Алавидзе. Министры проинформировали местных жителей как об осуществленных, так и запланированных работах, и ознакомились с их проблемами.

















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