Премьер: Эта война была трагедией каждого

08.08.2017 13:09 Эта война была трагедией каждого, поэтому мы должны посмотреть друг другу в глаза и примириться, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на братском кладбище Мухатгверди.



Квирикашвили возложил венок к мемориалу погибших и коснулся последствий российско-грузинской войны.

По словам премьера, альтернативы миру не существует и правительство делает все, чтобы, в первую очередь, был сохранен мир.



«Что касается последствий войны, мы работаем для того, чтобы максимально затратить усилия для объединения и укрепления нашей страны. Разумеется, альтернативы миру не существует, и мы делаем все, чтобы, в первую очередь, сохранить мир. Мы строим единую, экономически сильную, демократическую, действительно европейскую Грузии, чтобы она была общим домом для грузин, абхазов и осетин. Конечно, эта война была трагедией каждого, поэтому мы обязательно должны посмотреть друг другу в глаза, сказать все, что необходимо, и примириться, поскольку примирение не имеет альтернативы. Мы будем жить в единой Грузии и обязательно объединим сердца грузин, абхазов и осетин», - сказал премьер-министр.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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