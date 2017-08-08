В ожидании вердикта Гаагского суда - 9 лет с августовской войны

08.08.2017 13:26 С российско-грузинской августовской войны 2008 года прошло 9 лет. Расследование действий России на территории Грузии в Гаагском суде перешло в активную фазу. Российские оккупанты по-прежнему проводят ограждения на территории Грузии.



С 2016 года Международный уголовный суд Гааги расследует события августовской войны только по сотрудничеству с грузинской стороной. Россия объявляет недоверие расследованию, и издалека наблюдает за процессом.



Следствие ведет прокурор Гаагского суда Фату Бенсуда. В рамках этого длительного процесса уже допрошены многие свидетели-жертвы российской агрессии. Их точное количество, исходя из интересов следствия, не называется.



Начальник департамента государственного представительства в международных судах Бека Дзамашвили отметил, что в рамках следствия Грузия активно сотрудничает с Гаагским судом.



"Грузия делает все для того, чтобы особое внимание было заострено на дело этнической чистки грузин, пытки и убийства грузинских военных, и наказать виновников. Прокурор активно проводит процесс идентификации жертв. Разумеется, информация о деталях не публичная, поскольку это важно для интересов следствия. У суда активная коммуникация с пострадавшими, поскольку они являются непосредственными свидетелями".



По пояснению Беки Дзамашвили, то обстоятельство, что Россия не сотрудничает с расследованием, не является для суда препятствующим фактором, поскольку преступление было совершено на территории Грузии.



"Разумеется, лучше бы не было этого обстоятельства, однако это не означает, что следствие не даст результата. Гаагский суд наблюдает за процессом в Грузии с 14 августа 2008 года, но следственные действия начались с 27 января 2016 года. Их представители постоянно осуществляют следственные действия. В этой войне много пострадавших, и возможно, кто-то из них не хочет сотрудничать, но это единичные случаи. Достаточно много пострадавших выражает желание сотрудничать со следствием. Гаагский суд предпринял все необходимые меры для их безопасности"- говорит "Пирвели" Бека Дзамашвили.



Касательно политической части процесса, власть Грузии старается урегулировать проблему оккупированных территорий путем диалога с оккупантом, для чего использует формат женевских международных переговоров. Он был создан соответственно соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и первый раунд состоялся 15 октября 2008 года.



Несмотря на это, российская сторона не воздерживается от провокационных действий на оккупированных территориях Грузии. Распространилась информация, что Владимир Путин планирует приехать в оккупированную Абхазию 8 августа. Этот визит был анонсирован после того, как в Грузию с официальным визитом прибыл вице-президент США Майк Пенс, и от имени США еще раз озвучил четкие мессиджи в адрес оккупанта Грузии.



Ползучая оккупация



С 2008 года до сегодняшнего дня международное сообщество на уровне официальных заявлений четко подтверждает, что Россия оккупант, но на оккупированных территориях Грузии по-прежнему тревожная ситуация.



Российские оккупационные силы с нарушением норм международного права по сегодняшний день осуществляют незаконную бордеризацию тех территорий Грузии, в рамках которых Россия признала т.н. независимость т.н. Южной Осетии.



После российско-грузинской августовской войны 2008 года центральная власть Грузии не может осуществить эффективную юрисдикцию на следующих территориальных единицах оккупированного Цхинвальского региона: села ущелья Большого и Малого Лиахви; села ущелья Фроне; Ахалгоркий район; В целом во всех территориальных единицах представлены 103 села.



Положение в направлении оккупированной Абхазии следующее: Кодорское ущелье/села зоны Верхней Абхазии (в целом 12 сел).



В Службе государственной безопасности сообщили, что с начала 2017 года по сегодняшний день по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы оккупанты задержали 83 гражданина Грузии.



В 2016 году в направлении оккупированного Цхинвальского региона по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы были задержаны 134 человека, из которых 132 освободили (одного освободили в 2017 году, один все еще находится в незаконном заключении).



В направлении оккупированной Абхазии СГБ зафиксировало 193 незаконных задержаний. Их большинство являются жителями оккупированного Гальского района.



Последствия августовской войны



В 2008 году в результате российской интервенции погибли 228 мирных граждан Грузии, 14 полицейских, были ранены 1747 человек.



Погибшими в войне считаются 169 военнослужащих, без вести пропали 5.



Осетинские сепаратисты убили в пытках попавшего в плен грузинского военнослужащего Георгия Анцухелидзе, которому посмертно присвоено звание национального героя Грузии.



Почти 150 000 человек покинули собственные дома.



Почти 30 000 человек по сегодняшний день остаются беженцами.



26 августа 2008 года Россия признала независимость т.н. Южной Осетии и Абхазии.



Позже, 23 октября 2008 года Грузия приняла закон "Об оккупированных территориях", который определил статус оккупированных Россией территорий, и там установлен особый правовой статус.



Российская Федерация по сегодняшний день контролирует оккупированные территории Грузии.

















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