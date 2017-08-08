Омбудсмен Грузии распространил заявление о результатах августовской войны

08.08.2017 16:41 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили распространил заявление о результатах августовской войны 2008 года: "Положение вынужденно перемещенных лиц тяжелое, им по-прежнему не дается возможность вернуться в собственные дома".



Народный защитник призвал все стороны конфликта, и представителей этих обществ, содействовать выдвижению вперед прав человека, и миротворческих вопросов.



"С августовской войны 2008 года прошло 9 лет, но ее результаты по сегодняшний день остро ощущает как население, оставшееся на оккупированных территориях, так и проживающее вдоль линии разделения. Положение вынужденно перемещенных лиц тяжелое, им до сих пор не дается возможность вернуться в свои дома.



Ограничение свободы передвижения на линии разделения, незаконные задержания, и нарушение права собственности, вызванное бордеризацией, остается ежедневным вызовом для населения, проживающего у линии разделения"- говорится в заявлении.



"Месяц назад уроженцу села Бершуети Горийского муниципалитета Г.Х. было ограничено право пользования собственностью. Проведение т.н. противопожарной борозды, анонсированное де-факто властью Цхинвальского региона, ограничивает населению у линии разделения доступ к источнику существования - собственной земле и пастбищу. Уроженцы сел Арцеви и Икорты, оставшихся на оккупированной территории, и через 9 лет с войны находятся в полной изоляции. После закрытия пропускного пункта в 2012 году местные не могут переходить на контролируемую Грузией территорию, но не могут передвигаться и в сторону Цхинвали из-за неимения т.н. южноосетинских паспортов.



В таком же положении находятся многие другие лица, проживающие на оккупированных территориях, которые из-за отсутствия соответствующих документов не могут передвигаться на линии разделения. В итоге кроме ограничения свободы передвижения часто имеет место ущемление права образования, здравоохранения, и других прав этих лиц. Народный защитник считает, что важно решать острые гуманитарные вопросы без политизации, и найти выход их создавшейся ситуации на основании подхода прав человека"- отметил омбудсмен.



"По-прежнему продолжаются незаконные задержания, что ставит местных в чрезвычайно тяжелое положение по обе стороны линии разделения. Особую тревогу вызывают участившиеся в последние годы длительные задержания. Незаконно задержанного в 2016 году Г.Г. де-факто суд Цхинвали приговорил к заключению сроком на 20 лет. С текущего года де-факто власть Абхазии увеличила санкции в отношении лиц, задержанных на линии разделения. 5 апреля 2017 года отца и сына, задержанных у линии разделения по обвинению в незаконном пересечении т.н. "границы", и оказания сопротивления т.н. пограничнику, де-факто суд Абхазии приговорил к 2 годам пресечения свободы. Порочная практика задержаний негативно влияет на безопасности местного населения, а так же бросает тень на соглашение, достигнутое весной 2016 года об освобождении заключенных.



Тревожно, что составной частью неурегулированных конфликтов стала этническая дискриминация грузинского населения, оставшегося на оккупированной территории. По информации, распространенной по медиа средствам, с нового учебного года 2017 года в грузинских школах оккупированного Ахалгори планируется замена преподавания на русском и осетинском языке. Аналогичный процесс в Абхазии начался в 1995 году, и из-за существующей политики в течение последующих пяти лет грузинский язык полностью будет вытеснен из процесса дошкольного, базового, и среднего образования в населенном грузинами Гальском районе. Эта политика создает серьезное препятствие ученикам с точки зрения получения образования на родном языке, и осуществления права доступности качественного образования. Народный защитник Грузии оценил перевод образования на русский язык в школах Гальского района нарушением права образования, и этнической дискриминацией. Можно предположить, что исполнение данного решения со стороны де-факто Цхинвали будет способствовать полному вытеснению грузинского населения из Ахалгори"- заявил народный защитник.



"С учетом неурегулированных конфликтов и сложного положения, сложившегося в Абхазии и Цхинвальском регионе, особое значение имеет включенность гражданского общества для того, чтобы справится с вызовами. На этом фоне вызывают тревогу участившиеся нападки представителей де-факто и российской власти на гражданских активистов. В июне текущего года из оккупированного Ахалгори похитили гражданского активиста Т.М.. А также в Абхазии развернули кампанию против тех неправительственных организаций и гражданских активистов, которые включены в разные миротворческие проекты. Подобная политика ослабляет гражданское общество, что уже негативно отражается на положении прав человека в этих регионах.



Народный защитник приветствует начало Международным уголовным судом расследования преступлений, совершенных во время августовских военных действий 2008 года и после них, и считает, что этот процесс будет содействовать установлению справедливости, восстановлению прав жертв, и ускорению миротворческих процессов между сторонами конфликта и пострадавшим населением. В то же время народный защитник считает, что для обеспечения эффективности процесса важно активное сотрудничество с судом всех сторон, участников конфликта"- заявил Уча Нануашвили.

















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