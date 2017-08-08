Заявление аппарата госминистра по вопросам примирения в связи с 9-й годовщиной августовской войны

08.08.2017 19:39 В новейшей истории Грузии 8 августа является одной из самых трагических дат. В августе 2008 года Россия откровенно, с танками, агрессией, и громадным броском вторглась на территорию Грузии через кавказский хребет, где проходит грузинско-российская государственная граница. Эта война унесла жизни многих людей, и сегодня мы отдаем дань их памяти.



В результате войны из собственных домов были изгнаны сотни людей, 20% территорий Грузии оккупированы Россией, и ограждены колючими ограждениями и искусственными баррикадами, что создает множество проблем людям, проживающим по обе стороны линии разделения.



В этой войне нет победителей в лице наших обществ. Это наша общая трагедия и общая боль. Прошло 9 лет с августовской войны, и это достаточный период для того, чтобы увидеть и оценить тяжелые результаты войны, осознать, что создавшееся положение, продолжающаяся оккупация, и неразрешенный конфликт не в интересах ни грузинского, ни абхазского, ни осетинского общества. Мы все страдаем от них.



Разделение ограждениями, рвами, и другим искусственными барьерами семей, сел, родственников, незаконные задержания местных неприемлемы, и противоречат не только принципам международного права, но и принципам гуманности, и ценностям цивилизованного мира. История человечества помнит разрушение не одной искусственной стены. Разрушилась берлинская стена, и обязательно наступит время, когда ограждения и искусственные баррикады на территории Грузии будут разобраны.



Мы 9 лет находимся в условиях оккупации, и 25 лет, как у нас неразрешенный конфликт. Для истории, возможно, это небольшое время, но для жизни одного человека это очень длинный период. Поэтому мы должны заботиться о людях, о судьбе и будущем тех, для кого текущая оккупация и неразрешенный конфликт стал каждодневным вызовом. Нас не меньше волнует судьба изолированного ограждениями населения. Следует найти прагматичные выходы путем диалога наших обществ, обсудить совместные интересы и инициативы, что ориентировано на благополучие населения, защите прав, перспективы лучшего развития.



Мы вместе можем сделать шаги к лучшему будущему, и это следует сделать сегодня. Не следует допускать войны, противостояния, вовлечения в провокации. Мы должны думать, и забоится о мирном, лучшем будущем. А это подразумевает искоренение противостояний, диалог, и примирение.



Мы не смиримся с оккупацией, наша власть избрала однозначно мирный, конструктивный и прагматичный курс урегулирования конфликтов, который мы убеждены, непременно принесет результат. Это путь деоккупации страны, и примирения разобщенного конфликтом населения. Сосуществование в едином европейском государстве, где защищены идентичность и права всех этнических групп, является единственной альтернативой русификации, и фактической аннексии, которая осуществляется на оккупированных территориях.



Мы не одни в этих усилиях. Наши партнеры поддерживают нас в борьбе за свободу. Мы хотим поблагодарить всех наших партнеров за эту твердую поддержку, что основано на принципе территориальной целостности и суверенитета государства Грузии, и что, мы убеждены, будет и впредь продолжено и еще больше усилено.

















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