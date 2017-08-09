Российско-грузинская война 2008 года: 7-8 августа

09.08.2017 12:48 С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со ссылкой на свой архив и другие источники.



Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.



7 августа:



- С 03:00 до 04:00 Служба разведки Грузии прослушивает телефонную беседу осетинских военных, которые говорят о прибытиии российских военных и техники их России в Грузию через Рокский тоннель. В числе российских военных они назвали командира мотострелкового полка 58-ой армии полковника Казаченко. Позже именно этот полк выполнил важную роль в ходе боевых действий.



- 7 августа в утренние часы в Цхинвальском регионе ведется интенсивная перестрелка.



- МИД России заявляет в пресс-релизе, что заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин 6 августа по телефону беседовал с сепаратистским лидером т.н. Южной Осетии Эдуардом Кокойты и они «дали совпадающие оценки обострившейся ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта».



- Утром Эдуард Кокойты отправляется в Джавский район для встречи с представителями Министерства обороны России.

- МВД Грузии заявляет, что примерно к 12 часам возобновился бомбовый обстрел грузинских сел Нули и Авневи.



- Сепаратистский лидер Абхазии Сергей Багапш заявил после беседы с Эдуардом Кокойты, что батальон Северокавказского военного округа прибыл в Цхинвальский регион.



- МИД Грузии публикует заявление, в котором требует совместного мониторинга Рокского тоннеля и увеличения количества наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, а также возложения ответственности на Россию за развивающиеся в последнее время события.



- Два грузинских миротворца погибли и пятеро были ранены после того, как в 14:00 ч. по их блокпосту в Селе Авневи открыли огонь югоосетинские силы из села Хетагурово. В результате атаки бронетранспортер грузинских военных был уничтожен.



- Власти Грузии получают информацию о том, что расположенные вблизи с границей Грузии на Северном Кавказе российские военные получают приказ, подготовиться к продвижению к границе Грузии. В 14:30 ч Министерство обороны Грузии издает приказ, чтобы военные силы, находящиеся в различных частях страны, стягивались к Цхинвальскому региону.



- Анатолий Баранкевич, российский военный офицер, который руководил Советом безопасности Цхинвали, обвинил Грузию в начале «военной агрессии против т.н. Южной Осетии».



- В 18:40 государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили заявляет на пресс-конференции, что Грузия в одностороннем порядке решила прекратить огонь с целью разряжения обстановки. По словам Якобашвили, это решение было принято после того, как он встретился с командующим российскими миротворческими силами Маратом Кулахметовым. Он также заявляет, что не может связаться с главным переговорщиком югоосетинской стороны Борисом Чочиевым.



- В 19:10 президент Грузии в своем телевизионном выступлении подтверждает заявление Тбилиси о прекращении огня, призывает к возобновлению переговоров в любом формате и предлагает Российской Федерации ряд уступок.



- Главный переговорщик РФ Юрий Попов заявляет, что достигнуто соглашение о проведении переговоров 8 августа в 13:00 ч.



- МВД Грузии заявляет, что нарушено Соглашение о прекращении огня и около 20:30 ч. был открыт огонь по селу Авневи, потом по селу Приси, а позже по селу Тамарашени и другим селам зоны конфликта, контролируемым Тбилиси.



- Против Грузии началась кибератака, которая продолжилась и в последующие дни, и в результате этой атаки был установлен внешний контроль над несколькими грузинскими серверами и интернет-трафиком.



- Руководство Грузии убеждается на основании информации разведки, что российские силы начали вторжение в Грузию через Рокский тоннель. Заместитель помощника государственного секретаря США Мэтью Брайза просит официальных лиц Грузии, не входить в противостояние с российскими силами.



- В 23:35 президент Саакашвили приказывает Объединенному штабу ВС Грузии, остановить перемещение регулярных войск Российской Федерации по направлению Цхинвальского региона через Рокский тоннель; произвести нейтрализацию огневых точек, откуда открывают огонь по мирным гражданам, грузинским миротворцам и полиции; Защитить мирное население Цхинвальского региона.





8 августа:



- После приказов президента Саакашвили, которые были изданы 7 августа в 23:45 ч., чтобы остановить продвижение российских регулярных войск с российско-грузинской границы по направлению цхинвали и заглушить огневые точки в Цхинвали и вокруг него, откуда открывали огонь по грузинским селам, миротворцам и полицейским, Вооруженные силы Грузии 8 августа утром приступили к боевым операциям.



- Представитель Министерства обороны Мамука Курашвили говорит журналистам, что югоосетинская сторона отвергла решение Тбилиси об одностороннем прекращении огня и возобновила бомбардировку грузинских сел зоны конфликта, и что грузинская сторона решила восстановить «конституционный порядок» в регионе. Позже Курашвили критиковали за это заявление, которое отвергли и официальные лица Грузии, в том числе президент Саакашвили. Сам Курашвили заявил, что это заявление было импульсивным.



- В 02:37 ч. заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин звонит своему грузинскому коллеге Григолу Вашадзе и говорит, что Вооруженные силы России начинают военную операцию в Цхинвальском регионе.



- Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров говорит российским журналистам, что «сотни добровольцев направляются в Южную Осетию».



- Вооруженные силы Грузии устанавливают контроль над несколькими селами, прилегающими к Цхинвали.



- В 04:10 ч. посол России в Грузии Вячеслав Коваленко направляется в МИД Грузии и говорит заместителю министра Григолу Вашадзе, что МИД России отстранен от процесса принятия решений и с этого момента все решения принимает Генеральный штаб ВС РФ.



- К 05:20 ч. российские военные прошли через город Джава и по Дзарской объездной дороге направляются к Цхинвали.



- В 06:35 ч. грузинская артиллерия и военный самолет Су-25 осуществляют атаку в окрестностях моста через реку Гупта, но эта попытка остановить российскую военную колонну оказалась безуспешной.



- Абхазские силы приступают к подготовке атаки на Кодорское ущелье; Они вводят в зону ограниченного вооружения тяжелую технику, что нарушило Московское соглашение 1994 года о прекращении огня и разведении сторон, несмотря на протест Миссии наблюдателей ООН в Грузии.



- Утром расквартированная в Новороссийские 7-ая десантно-штурмовая дивизия получает приказ расположиться в абхазии. В 18:30 ч. силы 7-ой дивизии размещаются на корабли для отправки в Абхазию.



- Командующий российскими миротворческими силами, расположенными южнее Цхинвали, Константин Тимерман получает приказ, помешать вхождению грузинских военных в Цхинвали. Он передает этот приказ своим подчиненным и издает приказ открыть огонь.



- Около 06:00 ч. по грузинским силам, которые направлялись из села Земо Никози к Цхинвали, открывают огонь с базы российских миротворцев, которая была усилена предварительно 10-ой бригадой спецназначения России, а координацию артиллерийского огня против грузин осуществляли с крыши здания, расположенного на базе российских миротворцев. В результате боев с обеих сторон последовали жертвы.



- С 09:30 ч российские ВВС осуществляют бомбардировку окрестностей Горийского и Карельского районов.



- К около 11:00 ч. грузинские силы входят в Цхинвали со стороны села Земо Никози, по ним ведут огонь местные боевики и российские ВВС.



- Президент Саакашвили заявляет, что Россия начала «широкомасштабную военную агрессию» и объявляет военную мобилизацию.



- МИД России обвиняет Грузию в вероломном нападении на Цхинвали.



- Министерство обороны России заявляет, что никому не позволит оскорбить его миротворцев и российских граждан.



- После 14:00 ч. грузинские официальные лица заявляют, что грузинские военные контролируют большую часть Цхинвали, на период с 15:00 по 18:00 объявляют мораторий, чтобы вывести мирное население из зоны боевых действий.



- В около 15:00 ч. артиллерия 693-го мотострелкового полка и 292-ой артиллерийского полка ВС России открыли огонь по грузинским силам в окрестностях Цхинвали.



- В период с 15:00 по 19:05 ч. ВВС России осуществляют бомбардировку Марнеули, Болниси и Гори, а также военной базы в Вазиани, недалеко от Тбилиси.



- Аналогично Министерству обороны России, президент РФ Дмитрий Медведев заявляет, что будет защищать «жизнь и достоинство российских граждан, где бы они не находились».



- С 18:00 до 19:00 колонна российских танков, бронетранспортеров и тягачей по Дзарской объездной дороге приближается к Цхинвали и открывает огонь по грузинским силам на прилегающих к городу территориях.



- Помощник Командующего Сухопутными войсками ВС РФ Игорь Конашенков заявил, что «артиллерийские и танковые подразделения 58-ой армии» открыли огонь по грузинским силам в окрестностях Цхинвали.

- К 20:30 ч. ВС Грузии покидают центр Цхинвали.



- К 22:40 ч. российские силы расположились на высотах Гулуанта, к северо-западу от Цхинвали.

- Тбилиси отзывает в Грузию 2000 грузинских военнослужащих из Ирака.



- В 23:45 ч. российские ВВС вновь бомбят Вазиани. В целом, 8 августа российские ВВС осуществили 63 атак против Грузии.



- К около 23:45 ч. российские военные самолеты осуществляют разведывательные полеты над Кодорским ущельем, в ходе чего делают фотосъемки грузинских позиций для нанесения атаки по ущелью.



- В 23:50 российские силы осуществили бомбардировку города Поти на Черноморском побережье Грузии с использованием снарядов Точка-У/СС-21.















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