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Российские оккупанты похитили гражданина Грузии
09.08.2017 16:57
Российские оккупанты похитили жителя села Палури Цаленджихского района Уту Самушия. По заявлению его сестры, Жанны Самушия, похищенного перевезли в Гали.
Жанна Самушия говорит, что ее брат ушел на рыбалку в десять часов утра. Она не знает, в какой обстановке произошло похищение. По ее словам, с ней позже связались, и сообщили, что Ута Самушия находится в Гали.
В Службе государственной безопасности заявили, что наблюдательская миссия Евросоюза уже проинформирована о похищении российскими военными жителя села Палури Цаленджихского района Уты Самушия.
"Подтверждаем задержание одного гражданина по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. О факте уже проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза, заработала горячая линия, и идет работа с целью его освобождения"- заявили в СГБ.
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