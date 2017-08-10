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Госдеп США осуждает поездку Путина в оккупированную Абхазию
10.08.2017 12:34
Государственный департамент США осуждает визит Владимира Путина в оккупированную Абхазию. Об этом сказано в заявлении Госдепа, опубликованном сегодня.
"Визит Владимира Путина в оккупированный Россией край Грузии, Абхазию, воспринимается, как несоответствие с принципами женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия. Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, и осуждают признание Россией независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Соединенные Штаты Америки призывают Россию вернуть свои вооруженные войска на позицию, предусмотренную договором о прекращении огня от 2008 года, и отозвать признание регионов Грузии, Абхазии и т.н. Южной Осетии"- сказано в заявлении.
Вчера после встречи с т.н. президентом марионеточного режима Раулем Хаджимба, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и в будущем собирается быть надежным гарантом безопасности и независимости Абхазии.
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