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В Тбилиси оценивают как дискриминацию запрет преподавания на грузинском языке в оккупированном Ахалгори


10.08.2017   19:00
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили считает дискриминацией решение де-факто власти Цхинвали в связи с запрещением грузинского языка в школах.

"Распространились намеки со стороны представителей де-факто власти Цхинвали о том, что существует намерение перевести грузинские школы на обучение на русском языке в регионах Ахалгори, фактически осуществление последующего шага политики русификации. Вам известно, что в Гальском районе, к сожалению, уже в течение многих лет целенаправленно проводится политика осуществления давления на грузинское население по этническому признаку. Дискриминация выражается, прежде всего, в ограничении получения образования на родном языке, сейчас очевидно, в плане осуществление аналогичной политики также в направлении Цхинвальского региона. Это незаконный, и неприемлемый шаг. Если это будет осуществлено, это однозначно является дискриминацией грузинского населения, которое и без того живет в тяжелом положении"- отметила Цихелашвили.

По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, это неприемлемо для власти Грузии, а также неприемлемо для международного содружества.

"Для нас этот вопрос на всех форумах есть и будет одним из главных вопросов, более активно защищать право местного населения, защищать их от дискриминации, и попытки русификации, обеспечить их фундаментальные права. Это еще раз явствует о том, что необходимо, чтобы в этих регионах была обеспечена доступность международных механизмов безопасности, в том числе для механизмов по защите прав человека с тем, чтобы улучшить положение людей"- заявила Кетеван Цхелашвили.








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