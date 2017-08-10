Упразднение грузинских детских садов является очередным проявлением русификации - администрация Ахалгори

10.08.2017 19:18 По заявлению главы администрации Ахалгори Нугзара Тиникашвили, упразднение оккупантами обеих грузинских детских садов, существующих в муниципалитете, является еще одним проявлением русификации и аннексии.



В интервью агентству "Пирвели" Тиникашвили заявил, что это действие оккупантов отнимает у детей возможность учиться в детском саду, поскольку их большинство не знает ни русского, ни осетинского языка.



"Упраздняют оба детских сада, которые функционировали, и открывают новый детский сад, построенный оккупантами. По их заявлению, преподавание в этом детском саду будет вестись только на русском языке. Педагоги, которые работали в грузинских детских садах, не владеют русским и осетинским языком на должном уровне, дети тоже не знают другого языка, кроме грузинского. Это означает, что дети останутся без детского сада, а педагоги - без работы. Это еще один шаг русификации, и фактической аннексии"- отметил Тиникашвили.



Грузинская сторона поставит этот вопрос на очередном раунде женевских международных переговоров.

















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