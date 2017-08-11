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Бурджанадзе не впустят в оккупированный Россией Цхинвальский регион


11.08.2017   13:58
Визит экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе в оккупированный Россией Цхинвалський регион Грузии невозможен, заявляет председатель марионеточного "парламента" Петр Гассиев. По его словам, этот визит «в любом случае, не принесет никакой пользы осетинскому народу»

Ранее Нино Бурджанадзе заявила, что собирается посетить Цхинвальский регион и Абхазию и провести там встречи с властями и местным населением.

Гассиев назвал заявление Бурджанадзе "дешевым приемом" и отметил, что такими методами она пытается вернуться на политическое поле Грузии.

"Сейчас Бурджанадзе перестала быть значимой фигурой на политическом поле Грузии и ищет дивиденды такими дешевыми приемами, как посещение т.н. Южной Осетии и Абхазии. Мы прошли через геноцид нашего народа со стороны Грузии несколько раз, это невозможно забыть и простить. Она — враг осетинского народа", – сказал Гассиев.







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