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Российские оккупанты протянули проволочные заграждения между селами Хурча и Набакеви


11.08.2017   14:29
Российские оккупанты протянули проволочные заграждения между селами Хурча и Набакеви в абхазской зоне российской оккупации. Как заявил поверенный села Хурча Бадри Хунджгуруа, там ранее уже были установлены столбы, по которым и протянули колючую проволоку.

«Вчера мы узнали, что на те столбы протянуто проволочное заграждение. Речь идет примерно о 2 гектарах земли, которую местные жители обрабатывали годами. Фактически завершили процесс бордеризации», - заявил Хунджгуруа.

СГБ Грузии подтверждает данный факт и заявляет, что эти действия оккупантов ограничивают права местного населения и прямо пропорционально вредит обстановке безопасности на месте

В ведомстве поясняют, что данный вопрос будет поднят для обсуждения на намеченной на 19 сентября в Гали встрече группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.







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