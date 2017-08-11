Российские оккупанты протянули проволочные заграждения между селами Хурча и Набакеви

11.08.2017 14:29 Российские оккупанты протянули проволочные заграждения между селами Хурча и Набакеви в абхазской зоне российской оккупации. Как заявил поверенный села Хурча Бадри Хунджгуруа, там ранее уже были установлены столбы, по которым и протянули колючую проволоку.



«Вчера мы узнали, что на те столбы протянуто проволочное заграждение. Речь идет примерно о 2 гектарах земли, которую местные жители обрабатывали годами. Фактически завершили процесс бордеризации», - заявил Хунджгуруа.



СГБ Грузии подтверждает данный факт и заявляет, что эти действия оккупантов ограничивают права местного населения и прямо пропорционально вредит обстановке безопасности на месте



В ведомстве поясняют, что данный вопрос будет поднят для обсуждения на намеченной на 19 сентября в Гали встрече группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

