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Борьба за свободу еще не завершена- Цихелашвили


11.08.2017   14:37
В связи с установлением заграждения из колючей проволоки между селами Хурча и Набакеви на абхазской линии российской оккупации государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили заявила, что Кремль продолжает регулярные провокации, что означает, что борьба Грузии за свободу не закончилась.

"Это продолжающаяся оккупация, регулярные провокации, какими являются возведение ограждений и баннеров, и попытка раздробить территории Грузии, незаконные задержания. Это указывает на то, что наша борьба за свободу еще не закончилась. Эта борьба продолжается, и обязательно продолжится в мирной форме, очень принципиально, очень твердо, пока не будет достигнута наша главная задача - мирное объединение страны"- заявила Кетеван Цихелашвили.

По мнению председателя парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, ответ России на шаги, сделанные Грузией в контексте урегулирования конфликта, неадекватный.

"Эта неадекватность выражается, к сожалению, в таких поступках, которые выходят за международные нормы. Поэтому этот процесс показывает нам, что мы должны продолжить очень серьезную работу с нашими международными партнерами, чтобы принудить Россию к деоккупации мирным путем"- заявил Ираклий Сесиашвили.








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