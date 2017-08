В ООН обсудили положение в оккупированных регионах Грузии

11.08.2017 15:06 В связи с 9-й годовщиной российско-грузинской войны 2008 года постоянный представитель Грузии при ООН 10 августа текущего года в Нью-Йорке, в головном офисе ООН провел мероприятие под названием „Roundtable on the human rights and security related developments in Abkhazia, Georgia and Tskhinvali Region/South Ossetia, Georgia“.



В рамках мероприятия постпред Грузии при ООН Каха Имнадзе проинформировал присутствующих о положении, и событиях, развитых в последнее время в оккупированных регионах Грузии, Абхазии и Цхинвали.



В рамках рассмотрения заострили внимание на положение, существующее на оккупированных территориях с точки зрения прав человека и безопасности, и на грубые и систематические нарушения прав граждан Грузии, проживающих в этих регионах. В частности, была выражена тревога из-за незаконного установления колючих ограждений и других искусственных барьеров вдоль линии оккупации, а также баннеров, обозначающих т.н. границу, и закрытия контрольно-пропускных пунктов, что значительно ограничивает право передвижения населения. Здесь же отметили ограничение получения образования на родном языке на оккупированных территориях.



Эти действия не только ограничивают фундаментальные права человека местных жителей, но и наносят значительный вред среде безопасности на месте, и препятствуют усилиям Грузии для мирного урегулирования конфликта. Присутствующих проинформировали об усилиях, и миротворческой политике, осуществленной в данном направлении правительством Грузии.



На мероприятии, проведенном в формате круглого стола, присутствовали представители стран-членов организации, делегаций Евросоюза, и системы ООН. В рамках круглого стола страны-партнеры сделали заявления в поддержку Грузии.



















