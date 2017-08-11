МИД призывает Россию прекратить агрессивные шаги, направленные против Грузии

11.08.2017 17:54 Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с фактом установки проволочных заграждений в оккупированном регионе Абхазия, на территории, прилегающей к селам Хурча и Шамгона.



«Министерство иностранных дел осуждает факт установки оккупационными силами России проволочных заграждений на оккупационной линии региона Абхазии, в частности, на территории, прилегающей к селам Хурча и Шамгона Зугдидского района.



В апреле текущего года оккупационные силы провели в указанном периметре подготовительные работы и смонтировали деревянные столбы, о чем были оперативно информированы страны-партнеры Грузии и международные организации. 9-11 августа на 800-900-метровом участке вышеуказанного сегмента были установлены проволочные заграждения.



После закрытия в регионе Абхазии четырех т.н. пунктов пропуска, процесс установки на оккупационной линии проволочных заграждений представляет собой часть целенаправленной политики Российской Федерации, больше изолировать проживающее в оккупированной Абхазии население и любыми способами помешать мирным процессам.



Это действие российских оккупационных сил грубо нарушает фундаментальные права местного населения, ограничивает его свободу передвижения и право на доступность образования и здравоохранения, что еще более осложнит в Абхазии и без того тяжелую с гуманитарной точки зрения ситуацию.



Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить агрессивные шаги, направленные против Грузии, уважать принципы международного права и взятые обязательства, осуществить деоккупацию территории Грузии и предпринять шаги с целью мирного урегулирования конфликтов, уважая суверенитет и территориальную целостность Грузии.



Министерство иностранных дел обращается к международному сообществу, дать надлежащую оценку и осуществить должное реагирование на очередные действия российских оккупационных сил, которые направлены на фактическую аннексию территорий суверенного государства и вредят обстановке безопасности, а также международному порядку», - отмечается в информации Министерства иностранных дел.















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