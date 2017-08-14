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Российско-грузинская война 2008 года: 12 августа
14.08.2017 10:52
С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
12 августа:
- Российские ВВС продолжают бомбовые обстрелы в течение ночи.
- В 09:30 ч. российские ВВС бомбят город Гори.
- Российские силы бомбят центральную площадь города Гори ракетами типа Искандер-М-26, в результате чего погибли восемь мирных граждан, 15 получили ранения.
- В 12:40 ч. президент Дмитрий Медведев заявляет, что издал приказ о завершении военной операции в Грузии. Однако российские военные продолжают продвигаться, как в Восточной Грузии, так и в Западной Грузии, за пределами Абхазии и Цхинвальского региона.
- Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявляет, что президент Грузии Михеил Саакашвили «должен уйти в отставку».
- В 14:00 российские ВВС сбрасывают бомбы в селах Каспского и Хашурского районов.
- Цхинвальские боевики осуществляют этническую чистку в грузинских селах, захваченных российскими военными.
- Десятки тысяч жителей Тбилиси собираются на акцию против вторжения России.
- Российский штурмовой вертолет на автомагистрали около Гори открывает огонь гражданскому микроавтобусу, который перевозил пассажиров из Западной Грузии в Тбилиси; В результате, девять граждан погибли.
- Российские военные устанавливают контроль на главной автомагистрали между Восточной и Западной Грузией.
- В 16:30 ч. российские военные захватывают телерадио станцию в селе Ахалдаба, где они уничтожили аппаратуру, одного из сотрудников убили, еще одного ранили.
- Грузия делает заявление о выходе страны из СНГ.
- В 17:30 ч. абхазские силы занимают село Ганмухури и устанавливают там блокпост.
- Российские военные уничтожают грузинские военные и патрульные катера в Поти.
- Абхазские силы занимают Кодорское ущелье.
- В 19:00 ч. колонна российских войск приближается к селу Хаиши и закрывает дорогу из Кодорского ущелья.
- Президенты Эстонии, Литвы, Польши и Украины, а также премьер-министр Латвии прибывают в Тбилиси, чтобы выразить солидарность своих страны к Грузии, а также для снижения шансов атаки России на Тбилиси.
- После переговоров с российским руководством в Москве президент Франции Николя Саркози прибывает в Тбилиси с проектом Соглашения о прекращении огня. После переговоров Саркози с руководством Грузии в текст шестипунктового Соглашения о прекращении огня вносятся изменения с согласия России.
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