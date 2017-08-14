Президент Грузии распространил заявление в годовщину начала войны в Абхазии

14.08.2017 11:01 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили опубликовал заявление в связи с 25-й годовщиной начала военных действий в Абхазии.



«Четверть века прошло с одного из самых трагических событий нашей новейшей истории – начала Абхазской войны. Кровопролитное противостояние унесло жизни десятки тысяч наших граждан – военных и мирного населения — с обеих сторон. Вместе со всем нашим обществом еще раз отдаю дань уважения светлой памяти каждого из них», — говорится в заявлении президента.



Маргвелашвили считает, что «российские политики сыграли важную роль в развязывании братоубийственной войны, превратившей сотни тысяч людей беженцами в своей собственной стране».



«Они ответственны за наши отношения с абхазами и осетинами, за последние территориальные конфликты и их последствия, основные проблемы нашего государства и вызовы для общества», — говорится в заявлении главы государства.



Президент отмечает, что «ответом на этот вызов может быть только строгое следование миру».



«Я твердо уверен, что наступит день, когда мы вместе с абхазами и осетинами построим сильное, демократическое и мирное государство, где будет обеспечена безопасность и экономическое благосостояние каждого гражданина, где будут защищены политические права, сохранены этническая, религиозная и культурная идентичности», — сказано в заявлении.



Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.



На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России.



Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.















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