Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: История жизни грузин и абхазов является образцовой


14.08.2017   11:08
История нашей совместной жизни является образцовой, и у нас нет права жить в такой реальности, - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в связи с 25-летней годовщиной начала войны в Абхазии. Премьер отмечает, что Грузия 25 лет назад не смогла предотвратить братоубийственную войну.

«14 августа - трагический день в новейшей истории нашей страны. 25 лет назад мы не сумели предотвратить братоубийственную войну, кровопролитие, начавшееся между нами и нашими абхазскими братьями, принесло тяжелейшие последствия. Сегодня тяжесть его последствий как для грузин, так и для абхазцев все более очевидна.

История нашей жизни вместе является образцовой, и у нас нет права жить в такой [сегодняшней] реальности. Между нами не должна стоять внешняя сила, это вредно для нас – грузин и абхазов, для будущего наших детей.

Я очень надеюсь, что мы сумеем исправить эту огромную ошибку, и скоро придет время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жить испытанной веками любовью и взаимоуважением в единой, сильной Грузии», - говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Источником газа для первого подземного хранилища в Грузии будет месторождение «Шах Дениз»
Зарплата гендиректора «Банка Грузии» составляет более 3 млн лари в год
Кредиты в национальной валюте дорожают
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ
Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения попросила Россию о помощи в тушении пожара в заповеднике
Военный вертолет задействован для тушения крупного пожара в Армении
Регистрацию на выборах в Грузии прошли уже семь партий
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна