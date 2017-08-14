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Квирикашвили: История жизни грузин и абхазов является образцовой
14.08.2017 11:08
История нашей совместной жизни является образцовой, и у нас нет права жить в такой реальности, - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в связи с 25-летней годовщиной начала войны в Абхазии. Премьер отмечает, что Грузия 25 лет назад не смогла предотвратить братоубийственную войну.
«14 августа - трагический день в новейшей истории нашей страны. 25 лет назад мы не сумели предотвратить братоубийственную войну, кровопролитие, начавшееся между нами и нашими абхазскими братьями, принесло тяжелейшие последствия. Сегодня тяжесть его последствий как для грузин, так и для абхазцев все более очевидна.
История нашей жизни вместе является образцовой, и у нас нет права жить в такой [сегодняшней] реальности. Между нами не должна стоять внешняя сила, это вредно для нас – грузин и абхазов, для будущего наших детей.
Я очень надеюсь, что мы сумеем исправить эту огромную ошибку, и скоро придет время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жить испытанной веками любовью и взаимоуважением в единой, сильной Грузии», - говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.
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