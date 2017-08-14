Квирикашвили: История жизни грузин и абхазов является образцовой

14.08.2017 11:08 История нашей совместной жизни является образцовой, и у нас нет права жить в такой реальности, - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в связи с 25-летней годовщиной начала войны в Абхазии. Премьер отмечает, что Грузия 25 лет назад не смогла предотвратить братоубийственную войну.



«14 августа - трагический день в новейшей истории нашей страны. 25 лет назад мы не сумели предотвратить братоубийственную войну, кровопролитие, начавшееся между нами и нашими абхазскими братьями, принесло тяжелейшие последствия. Сегодня тяжесть его последствий как для грузин, так и для абхазцев все более очевидна.



История нашей жизни вместе является образцовой, и у нас нет права жить в такой [сегодняшней] реальности. Между нами не должна стоять внешняя сила, это вредно для нас – грузин и абхазов, для будущего наших детей.



Я очень надеюсь, что мы сумеем исправить эту огромную ошибку, и скоро придет время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жить испытанной веками любовью и взаимоуважением в единой, сильной Грузии», - говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

