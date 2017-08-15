Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 13-15 августа

15.08.2017 16:57 С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.



Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.





13 августа:



- Примерно к 02:00 ч. российский военный вертолет выстрелил ракету по группе сотрудников Горийского госпиталя, собравшихся во дворе больницы, в результате чего, один врач погибает. Несмотря на подписание Соглашения о прекращении огня и тот факт, что на крыше больницы изображен красный крест, больница все же была атакована.



- Грузия заявляет, что в грузинских селах в зоне конфликта началась этническая чистка.



- К 09:20 ч. в город Гори въезжают дополнительные российские силы на бронетехнике.



- На проведенной в Тбилиси совместной пресс-конференции лидеры Эстонии, Латвии и Польши призывают запад к более сильной поддержке Грузии на фоне российской агрессии.



- В 16:10 российские войска начинают передвигаться на восток от города Гори по автомагистрали.



- По положению на вечер 13 августа в Грузии было зарегистрировано 23 000 вынужденно перемещенных лиц из Цхинвальского региона и прилегающих районов. Их разместили в 201 зданиях, в том числе, школах и детских садах.



- Президент США Джордж Буш делает заявление, согласно которому, у него есть информация, что действия России не соответствуют Соглашению о прекращении огня и заявлениям Москвы, что она не пытается сменить власть в Грузии. «Мы обеспокоены сообщениями, что российские подразделения заняли позиции и на востоке от Гори, что дает им возможность перекрыть автомагистраль, связывающую Западную и Восточную Грузию, разделить страну и угрожать столице Тбилиси», - заявляет президент США. По его словам, США окажут Грузии гуманитарную помощь. «Мы поручили министру обороны Роберту Гейтсу, начать гуманитарную миссию для грузинского народа, под военным руководством США. Эта миссия будет активной и самолет С-17 с гуманитарным грузом уже находится в пути. В течение нескольких дней мы используем американский самолет, также как и ВМС для доставки гуманитарного и медицинского груза. Мы ждем от России, что она будет уважать обязательства по допуску всех гуманитарных грузов. Мы ждем от России обеспечения того, что все коммуникационные и транспортные линии, в том числе, морские порты, аэропорты, дороги и воздушное пространство будут открыты для поставки гуманитарных грузов и транзита граждан».



14 августа:



- Исследователи Human Rights Watch сообщают об «ужасной картине уничтожения и грабежа» грузинских сел осетинскими боевиками.



- Российские войска грабят грузинскую военную базу в Сенаки.



- Российские военные и осетинские боевики в течение дня ограбили несколько иностранных журналистов в окрестностях Гори.



- Российские военные продолжают уничтожение морской инфраструктуры Грузии в Поти.

- В 14:00 ч. в Гори вошли дополнительные российские войска.



- Структуры ООН и другие гуманитарные организации не могут войти в зону конфликта, особенно, в Цхинвальский регион.



- В 15:40 ч. российские военные грабят нескольких грузинских полицейских и похищают их автомобиль около села Доглаура Карельского района.



- Распространяется информация о грабежах в селах Горийского и Карельского районов, осуществляемых осетинскими боевиками.



- В 17:00 ч. в журналиста Общественного вещателя Грузии во время прямого включения с месте возле Гори попадает пуля и журналист получает ранение.



- Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Москву прибывает в Тбилиси и заявляет, что территориальная целостность Грузии «должна быть сохранена».



- Парламент Грузии принимает решение о выходе Грузии из состава СНГ.



- Министр обороны США Роберт Гейтс заявляет в связи с войной, что Россия желает наказать Грузию, так как она пытается интегрироваться с западом и что Путин желает установить традиционные сферы влияния России.



- Президент Саакашвили заявляет, что Россия путем военного давления и дипломатического маневрирования шантажирует Грузию, чтобы вынудить ее принять «сделку Мюнхенского типа» - он имел в виду соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии аннексировать часть Чехословакии.



15 августа:



- Сепаратистский лидер т.н. Южной Осетии Эдуард Кокойты заявляет, что осетинские боевики «уничтожили все» и что этническим грузинам не позволят вернуться в свои села.



- Председатель сепаратистского парламента т.н. Южной Осетии Знаур Гассиев говорит российским журналистам: «Война больше не начнется. Мы сделали гадкое дело, я знаю. Но грузины сюда больше не вернутся - мы сожгли все их дома в анклавах».



- Российские войска продолжают оккупацию города Гори и не пускают грузинскую полицию в город.



- Осетинские боевики грабят журналиста в Карельском районе; В Поти российские военные на короткое время задерживают еще двух журналистов.



- Human Rights Watch подтверждает, что Россия использовала кластерные бомбы в населенных пунктах во время войны, что вызвало жертвы среди мирного населения.



- К около 15:30 ч. российские военные вертолеты открывают огонь по лесам в Боржомском ущелье, что вызвало масштабный лесной пожар.



- Российские военные грабят и уничтожают здания и корабли Береговой охраны Грузии в Поти.



- В 18:30 ч. российские военные начинают двигаться на восток по центральной автомагистрали. Они останавливаются в селе Игоети и устанавливают блокпост.



- В около 21:00 ч. российские военные устанавливают блокпост в Хашури.



- Канцлер Германии Ангела Меркел заявляет, что в позиции в отношении членства Грузии в НАТО нет никаких изменений.



- Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила Тбилиси. На совместной пресс-конференции с госсекретарем президент Саакашвили говорит о недостатке поддержки со стороны запада.















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