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В Ахалгори задержана гражданская активистка Тамара Меаракишвили
16.08.2017 23:31
В Ахалгори была задержана гражданская активистка Тамара Меаракишвили В Ахалгори во второй половине дня задержана гражданская активистка Тамара Меаракишвили, - информацию об этом распространяет «Радио Свобода».
Во время задержания она смогла связаться с корреспондентом службы «Радио Свобода» - «Эхо Кавказа».
«Как выясняется, ее остановил следователь прокуратуры самопровозглашенной т.н. Южной Осетии Алан Бязров без объяснения причин и предъявления каких-либо документов. Бязров заявил Меаракишвили, что ордер и обоснование задержания будут даны, когда она будет доставлена в офис районной прокуратуры», - говорится в информации, которую распространило «Радио Свобода».
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