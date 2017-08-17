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Тамара Меаракишвили освобождена после многочасового допроса цхинвальской прокуратуре - СМИ
17.08.2017 10:15
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили, задержанная 16 августа прокуратурой цхинальского марионеточного режима, вернулась домой после многочасового допроса. Однако уже завтра она обязана вернуться в прокуратуру в 9:30 утра по местному времени для продолжения допроса, передает «Эха Кавказа».
Следует отметить, что в ее доме был проведен обыск Меаракишвили. По словам ее родственников, следователи искали у нее «экстремистскую литературу».
Как сообщают в социальных сетях, следователи забрали из ее дома все что могли - деньги, все документы, гаджеты, блокноты, старые негативы фотографий.
«Дочь и мать довели до гипертонического криза. Издевались по полной. только не били», - пишут в сетях.
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