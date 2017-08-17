Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тамара Меаракишвили освобождена после многочасового допроса цхинвальской прокуратуре - СМИ


17.08.2017   10:15
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили, задержанная 16 августа прокуратурой цхинальского марионеточного режима, вернулась домой после многочасового допроса. Однако уже завтра она обязана вернуться в прокуратуру в 9:30 утра по местному времени для продолжения допроса, передает «Эха Кавказа».

Следует отметить, что в ее доме был проведен обыск Меаракишвили. По словам ее родственников, следователи искали у нее «экстремистскую литературу».

Как сообщают в социальных сетях, следователи забрали из ее дома все что могли - деньги, все документы, гаджеты, блокноты, старые негативы фотографий.

«Дочь и мать довели до гипертонического криза. Издевались по полной. только не били», - пишут в сетях.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспортные контейнерные перевозки Грузии рекордно возросли
Из Баку в Тбилиси будет летать низкобюджетная авиакомпания
Добыча газа на месторождении «Шахдениз» приостановлена на 14 дней
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане усиливается контроль над местным самоуправлением
Кавказских учителей проверят на компетентность
Папян: Санкции в отношении России скажутся на Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна