Грузинская активистка Тамар Меаракишвили находится на допросе в прокуратуре Ахалгори

17.08.2017 13:07 Тамар Меаракишвили, которую вчера, 16 августа 2017 года, задержала милиция цхинвальского марионеточного режима, на этот раз вызвали в здание прокуратуры Ахалгори, где она и находится в настоящее время.



Официальная причина вызова в ведомство связана с делом обвинения Меаракишвили в нанесении оскорбления «чести и достоинству» правящей на оккупированной грузинской территории партии "Единая Осетия", в связи с чем активистку вызвали 31 июля 2017 года.



Дело касалось статьи, опубликованной в русскоязычном издании "Эхо Кавказа", где респондент Тамар Меаракишвили заявил об увольнении кадров, назначенных в Ахалгорском районе во время правления бывшего марионеточного лидера Леонида Тибилова, и назначении на должности сторонников нового лидера Анатолия Бибилова. Иск на Меаракишвили от имени партии внес новый т.н. начальник службы лесного хозяйства Ахалгори, член партии "Единая Осетия" Спартак Дриаев.



Что касается вчерашнего многочасового задержания Тамар Меаракишвили в здании милиции Ахалгори, она не дала показания без адвоката. О других деталях допроса Меаракишвили не может говорить.



Кроме того, после допроса 16 августа, в ходе обыска ее квартиры правоохранители помимо компьютерной техники, документов, и ее личного телефона, унесли визитную карточку бывшего Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам меньшинств Кнута Волебека, и его печатное издание.



Народный защитник Грузии отозвался с заявлением на вчерашнее задержание Тамар Меаракишвили. Кроме того, наблюдательская миссия Евросоюза заявила, что заработала горячая линия в связи с задержанием Тамар Меаракишвили.



















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