Задержанную накануне гражданскую активистку цхинвальский режим обвиняет в клевете против правящей партии

17.08.2017 15:14 Гражданская активистка Тамар Меаракишвили, которую прокуратура оккупированного Цхинвали освободила после вчерашнего задержания, сейчас находится дома.



По ее же словам, она собирается нанять адвоката, поскольку ее вызвали на допрос в т.н. прокуратуру Цхинвали.



По ее же словам, она подозреваемая в клевете.



"Сейчас я дома. До завтра должна найти адвоката. Я подозреваемая в клевете"- заявила Меаракишвили "Интерпрессньюс".



Гражданскую активистку в оккупированном Ахалгори Тамар Меаракишвили, которую вчера вечером задержали, на рассвете освободили из т.н. прокуратуры Цхинвали.



Она обвиняется в распространении клеветнической информации против члена партии де-факто президента Бибилова, Спартака Дриаева.



Представители т.н. правоохранительного ведомства де-факто т.н. Южной Осетии провели обыск в доме задержанной Тамар Меаракишвили в Ахалгори.



Несмотря на то, что Меаракишвили отпустили, ее вновь вызвали в т.н. прокуратуру. Она завтра должна явиться на дознание.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

