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Задержанную накануне гражданскую активистку цхинвальский режим обвиняет в клевете против правящей партии


17.08.2017   15:14
Гражданская активистка Тамар Меаракишвили, которую прокуратура оккупированного Цхинвали освободила после вчерашнего задержания, сейчас находится дома.

По ее же словам, она собирается нанять адвоката, поскольку ее вызвали на допрос в т.н. прокуратуру Цхинвали.

По ее же словам, она подозреваемая в клевете.

"Сейчас я дома. До завтра должна найти адвоката. Я подозреваемая в клевете"- заявила Меаракишвили "Интерпрессньюс".

Гражданскую активистку в оккупированном Ахалгори Тамар Меаракишвили, которую вчера вечером задержали, на рассвете освободили из т.н. прокуратуры Цхинвали.

Она обвиняется в распространении клеветнической информации против члена партии де-факто президента Бибилова, Спартака Дриаева.

Представители т.н. правоохранительного ведомства де-факто т.н. Южной Осетии провели обыск в доме задержанной Тамар Меаракишвили в Ахалгори.

Несмотря на то, что Меаракишвили отпустили, ее вновь вызвали в т.н. прокуратуру. Она завтра должна явиться на дознание.








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