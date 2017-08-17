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Цихелашвили надеется, что оказание давления на Тамару Меаракишвили прекратится


17.08.2017   17:06
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили надеется, что оказание давления на гражданскую активистку Тамару Меаракишвили прекратится и всем семьям будет дана возможность безопасной жизни в собственных домах.

Как заявила Цихелашвили журналистам, сразу же после распространения информации о задержании Меаракишвили, грузинская сторона активно включилась в работу в направлении ее освобождения и прекращения преследования; были информированы международные партнеры, в том числе, наблюдательная миссия ЕС.

«По информации Меаракишвили, она вновь вызвана в т.н. прокуратуру на допрос. Выражаю надежду, что наши совместные усилия дадут результаты, и этим будет исчерпано оказание на нее давления и Тамара Меаракишвили, ее семье и вообще всем семьям будет дана возможной безопасной жизни в собственных домах», - заявила Цихелашвили.

По ее же информации, на данном этапе Тамара Меаракишвили находится в Ахалгори вместе со своей семьей.
Гражданскую активистку Тамару Меаракишвили задержали вчера вечером в оккупированном Ахалгори и выпустили на рассвете. Она обвиняется в распространении клеветнической информации о члене партии де-факто президента Бибилова Спартаке Дряеве. Несмотря на освобождение, Меаракишвили вновь вызвали в т.н. прокуратуру.






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