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Кортни: Слабая реакция Запада на вторжение России в Грузию позволила Кремлю думать, что агрессия в Украине пройдет легко
18.08.2017 14:58
Российская агрессия в Грузии и Украине угробила перспективу, что Россия когда-либо сможет убедить Запад в возобновлении широкой европейской архитектуры безопасности -заявил грузинской редакции "Голоса Америки" бывший посол США в Грузии Уильям Кортни. По его словам, слабая реакция Запада на вторжение России в Грузию позволила Кремлю думать, что агрессия в Украине в 2014 году легко пройдет.
"Это так и произошло в случае с Крымом, за которым не последовало кровопролитие, но другим был отзыв на войну, начатую Россией в Восточной Украине, за которой последовало военное неповиновение, и как результат повлекло громадные жертвы. Российская агрессия в Грузии и Украине угробила перспективу, что Россия когда-либо сможет убедить Запад в возобновлении широкой архитектуры европейской безопасности. Запад считает, что Хартия ООН, Парижская Хартия 1990 года, и ОБСЕ обеспечивают точные принципы для европейской безопасности. Эти принципы не подразумевают право применения силы против соседей для удовлетворения собственных "привилегированных интересов"- заявил Кортни.
По его же словам, после 2008 года Грузия завоевала возросшую международную поддержку в ранге жертвы российской агрессии.
"Поскольку в начале войны Грузия бомбила Цхинвали, это несколько затмило данное завоевание. В последние годы международное содружество положительно восприняло публичные заявления в отношении России, и особенно возможность поиска Грузией экономического сотрудничества с Россией. Следует отметить, что прежняя власть часто провоцировала Россию своими несбалансированными публичными заявлениями"- заявил Уильям Кортни.
На вопрос, каково будущее грузинско-российских отношений, бывший посол Соединенных Штатов Америки в Грузии заявил, что это трудно прогнозировать.
"Многое зависит от развития политической обстановки в России, и от того, насколько постараются российские лидеры мобилизовать местную политическую поддержку националистическими сантиментами, или запугиванием и критикой соседей"- отметил Уильям Кортни.
Касательно визита Путина в оккупированную Абхазию, по мнению Кортни, визит Путина подчеркивает решение Москвы сохранить контроль над Сухуми, несмотря на снисходящий международный рейтинг России.
"Кремль, возможно, разочарован из-за того, что независимо мыслящие абхазы стремятся к сохранению независимой идентичности для своей страны. В данном случае Россия, возможно, постарается аннексировать Абхазию, так же как это произошло в Крыму"- заявил бывший посол США в Грузии Уильям Кортни.
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