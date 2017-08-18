Посол США посетил музей оккупации в прифронтовом селе Эргнети (+фото)

18.08.2017 17:14



"Я благодарен людям, которые по собственной инициативе устроили этот музей в доме, находящемся в 150 метрах от ограждений. Я считаю, что важно, чтобы будущие поколения знали, какова цена агрессии, и войны. Я твердо убежден, что оккупация долго не продлится, и эти ограждения здесь долго не останутся. Грузия вновь объединится, и будет успешной, независимой, и свободной страной"- заявил посол США в Грузии.



"Музей августа 2008 года" был открыт 8 августа текущего года в погребе ближайшего дома от линии оккупации в селе Эргнети.



На открытии присутствовали руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, и советник президента по внешним отношениям.



Идея устроить экспозицию родилась у владелицы дома Лии Члачидзе после того, как кассетный снаряд уничтожил дом во время войны. После восстановления дома в погребе были выставлены все те предметы, которые остались после бомбежек.







«Я твердо убежден, что оккупация долго не продлится, и эти ограждения долго не останутся» - заявил посол Соединенных Штатов Америки в Грузии. Ян Келли посетил музей оккупации в Эргнети."Я благодарен людям, которые по собственной инициативе устроили этот музей в доме, находящемся в 150 метрах от ограждений. Я считаю, что важно, чтобы будущие поколения знали, какова цена агрессии, и войны. Я твердо убежден, что оккупация долго не продлится, и эти ограждения здесь долго не останутся. Грузия вновь объединится, и будет успешной, независимой, и свободной страной"- заявил посол США в Грузии."Музей августа 2008 года" был открыт 8 августа текущего года в погребе ближайшего дома от линии оккупации в селе Эргнети.На открытии присутствовали руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, и советник президента по внешним отношениям.Идея устроить экспозицию родилась у владелицы дома Лии Члачидзе после того, как кассетный снаряд уничтожил дом во время войны. После восстановления дома в погребе были выставлены все те предметы, которые остались после бомбежек.











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