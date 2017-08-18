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Посол США посетил музей оккупации в прифронтовом селе Эргнети (+фото)


18.08.2017   17:14
«Я твердо убежден, что оккупация долго не продлится, и эти ограждения долго не останутся» - заявил посол Соединенных Штатов Америки в Грузии. Ян Келли посетил музей оккупации в Эргнети.

"Я благодарен людям, которые по собственной инициативе устроили этот музей в доме, находящемся в 150 метрах от ограждений. Я считаю, что важно, чтобы будущие поколения знали, какова цена агрессии, и войны. Я твердо убежден, что оккупация долго не продлится, и эти ограждения здесь долго не останутся. Грузия вновь объединится, и будет успешной, независимой, и свободной страной"- заявил посол США в Грузии.

"Музей августа 2008 года" был открыт 8 августа текущего года в погребе ближайшего дома от линии оккупации в селе Эргнети.

На открытии присутствовали руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, и советник президента по внешним отношениям.

Идея устроить экспозицию родилась у владелицы дома Лии Члачидзе после того, как кассетный снаряд уничтожил дом во время войны. После восстановления дома в погребе были выставлены все те предметы, которые остались после бомбежек.








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