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Абхазская выставка в Дамаске попала под под ракетный обстрел
20.08.2017 16:31
Четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате ракетного обстрела, который был открыт по международной выставке в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.
Международная промышленная выставка в Дамаске проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва. В ней принимают участие 43 государства, из них 20 представлены коммерческими организациями, а 23 — официально через посольства. Среди участников этой выставки - сепаратистский режим оккупированного Россией грузинского региона Абхазия.
Как отмечал генеральный директор выставок и международных рынков Сирии Фарес Аль-Киртли, несмотря на европейские санкции против Дамаска, в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии.
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