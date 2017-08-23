В Хурче откроется музей оккупации

23.08.2017 15:34 По содействию резервного фонда президента музеи оккупации, как и в Шида Картли, откроются также вдоль линии оккупации в Самегрело, в селе Хурча. Об этом заявил начальник администрации президента на встрече, проведенной в Хурче.



Георгий Абашишвили посетил в Хурче библиотеку, профинансированную резервным фондом президента. После встречи библиотекари вместе с местным населением включились в проект "Читай Конституцию вместе со всей Грузией".



"Сегодня мы гостили в сельской библиотеке Хурчи, которая была профинансирована из президентского резервного фонда, и не только библиотека Хурчи, но и шесть библиотек вдоль линии оккупации были оснащены по финансированию резервного фонда президента. Мы встретились с местными библиотекарями, которые также включились в проект "Читай Конституцию вместе со всей Грузией". Чрезвычайно важно, что мы запланировали разного рода инициативы. Как в Шида Картли, так и Самегрело вдоль линии разграничения будут открыты музеи оккупации, и мы сегодня договорились, что первый музей оккупации будет именно в селе Хурча"- заявил начальник администрации президента.



После российско-грузинской августовской войны 2008 года Кремль объявил Абхазию и Цхинвальский регион независимыми республиками, и оккупировал их. Россия по сегодняшний день контролирует эти территории Грузии.

















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