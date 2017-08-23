Грузинский преподаватель попала в украинскую базу данных «Чистилище»

23.08.2017 17:41 Преподаватель русского языка грузинской школы №146 Тамара Чалахешашвили, незаконно посетившая аннексированный Россией Крым, в частности, побывала вместе с шестью учащимися этой же школы в молодежном центре "Артек", внесена в базу данный "Чистилище" на сайте "Миротворец".



Как пояснили в "Миротворце", учтена информация по школьникам находящихся в Крыму, а так же по их родителям, но эти данные публиковаться не будут.



Шесть учащихся тбилисской средней школы №146 отправились в аннексированный Россией Крым якобы с целью улучшения знания русского языка. Мероприятия для школьников и педагогов проводятся в бывшем международном пионер-лагере "Артек" с 7 по 27 августа по поручению Совета по русскому языку при Правительстве РФ.















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