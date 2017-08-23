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Тбилиси выражает протест в связи с визитом абхазской делегации в Сирию


23.08.2017   21:18
В опубликованном 22 августа заявлении МИД Грузии выражает протест в связи с визитом в Сирию представителей сепаратистских властей оккупированной Абхазии.

Министерство назвало этот визит «продолжением провокационной политики в отношении Грузии со стороны России и ее оккупационных режимов», и отметило, что «Россия тщетно пытается легитимировать оккупационные режимы и узаконить насильственные изменения границ суверенного государства».

«Мы призываем все суверенные государства, уважать территориальную целостность и суверенные права Грузии и не участвовать в запланированных провокационных действиях», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Министерство также разъясняет, что по данному вопросу состоялась коммуникация с «дипломатическими представителями Сирии» и международными партнерами Грузии.

Абхазская делегация побывала в Сириии 16-22 августа. Представители оккупационного режима встретились с премьер-министром Ситрии Имадом Хамесом, министром иностранных дел Валидом Муаллемом, министром экономики Самером Аль-Халилом и председателем парламента Наджатом Анзуром.

По сообщению МИД сепаратистского правительства Абхазии, представители Сухуми в выразили желание сотрудничества с Дамаском и пригласили представителей сирийских властей в Абхазию.

В ходе визита в Сирию абхазская делегация присутствовала на международной торговой выставке в Дамаске. Оккупированная Абхазия участвовала в выставке с собственным стендом, на котором были представлены материалы о культуре и экономике оккупированного региона.






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