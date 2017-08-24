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СГБ: На оккупированной территории проводятся учения оккупантов - имел место небольшой пожар


24.08.2017   16:58
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) подтверждает, что на оккупированной территории проводятся учения российских оккупационных сил, - об этом заявляют в СГБ, комментируя распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что на базе Орчосани российские оккупанты активизировались, вывели определенную технику, имела место стрельба, из-за чего на прилегающей к лесу территории возник пожар.

Как поясняют в СГБ, на оккупированной территории имеет место небольшой пожар, «который в кратчайшие сроки потушат т.н. спасательные службы российских оккупационных сил».

«В связи с этой информацией была проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза. Согласно информации, полученной по «горячей линии», на оккупированной территории проводятся учения российских оккупационных сил. Также на оккупированной территории имел место небольшой пожар, который в кратчайшие сроки потушат т.н. спасательные службы российских оккупационных сил», - заявили в СГБ.






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