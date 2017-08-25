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Руководитель МНЕС уходит с занимаемой должности


25.08.2017   23:33
Руководитель Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) Кястутис Янкаускас уходит с занимаемой должности и назначается руководителем Делегации ЕС в Азербайджане. Об этом 25 августа заявила МНЕС.

Литовский дипломат Кястутис Янкаускас, который в 2011-2014 гг. занимал должность посла Литвы в НАТО, был назначен главной МНЕС в Грузии в декабре 2014 г. К работе в Азербайджане Кястутис Янкаускас приступит с 1 сентября этого года.

По сообщению МНЕС, 22 августа Кястутис Янкаускас встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который наградил его Орденом Почета Грузии за «личный вклад в укрепление роли и эффективности МНЕС и его плодотворные усилия по обеспечению мира и безопасности в Грузии».

До назначения нового руководителя МНЕС, миссию будет возглавлять датский диплотам Эрик Хёг.

У МНЕС, которая была создана с мандатом мониторинга исполнения Соглашения о прекращении огня от 2008 г. между Грузией и Россией, размещены свои безоружные наблюдатели в Грузии. Наблюдатели ЕС до сегодняшнего дня не имеют доступа на территории оккупированной Абхазии и т.н. Южной Осетии.
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