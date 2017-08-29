У линии оккупации прошел футбольный матч

29.08.2017 12:25 Первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава 27августа присутствовал на футбольном матче между цхинвальским "Самачабло" и марнеульским "Алгети".



Первая игра второго круга открытой лиги национального чемпионата Грузии состоялась на стадионе села Эргнети. Матч закончился победой "Самачабло" со счетом 5:1.



"У этого матча символическая нагрузка, поскольку мы находимся вблизи от линии разделения. В этой игре все мы являемся победителями. Мы хотим сказать осетинскому обществу, у мира и примирения нет альтернативы, и спорт является одним из лучших средств для мирного сосуществования. Мы уверены, что как в клубе "Алгети" плечом к плечу играют этнические азербайджанцы, армяне, грузины, и греки, так и в победившей команде сегодняшнего матча вместе будут играть грузинские, осетинские, абхазские, и спортсмены других этнических групп. В 21-м веке не время и место для колючих ограждений и искусственных барьеров"- заявил Петре Канкава.



На матче присутствовали президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, руководитель временной администрации бывшей автономной области т.н. Южной Осетии Дмитрий Санакоев, заместитель губернатора Шида Картли, представители местной власти. На сегодняшнем матче вместе с ними болели местные жители.



















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