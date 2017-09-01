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Молдова депортировала членов делегации РФ, направлявшихся в Приднестровье
01.09.2017 11:00
Приднестровские сепаратисты в четверг распространили заявление по поводу депортации из Молдовы направлявшихся в Приднестровье членов российской делегаций, в составе которой находились сепаратисты из оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии.
Из Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" генерал-майор Александр Владимиров, цхинвальская делегация во главе с руководителем администрации главы марионеточного режима Игорем Козаевым и помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, а также представитель приднестровских сепаратистов в России Ольга Гукаленко.
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