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Учащимся школ оккупированного Ахалгори раздали русские учебники


05.09.2017   12:50
1 сентября в Ахалгори ученикам школ раздали русские учебники. Оккупационный режим с текущего учебного года запретил преподавание на грузинском языке.

Запрещение коснулось также грузинских школ, находящихся в Цхинвальском регионе.

"Это еще один шаг продолжающейся российской оккупации, которая, разумеется, является агрессией по отношению Грузии, и мы должны использовать все политические, мирные методы, чтобы оккупация закончилась"- заявил министр образования Александр Джеджелава.

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили называет неприемлемым действие оккупационного режима, и считает его провокационным шагом.

"То, что грузинские школы переходят на русское преподавание с нарушением прав этих людей, против их желания, и в условиях, когда ни учителя, ни ученики не владеют русским языком, не говоря ничего о правовой части дела, это, разумеется, является грубым нарушением их прав, и дискриминацией"- заявила Кетеван Цихелашвили.








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