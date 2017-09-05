Учащимся школ оккупированного Ахалгори раздали русские учебники

05.09.2017 12:50 1 сентября в Ахалгори ученикам школ раздали русские учебники. Оккупационный режим с текущего учебного года запретил преподавание на грузинском языке.



Запрещение коснулось также грузинских школ, находящихся в Цхинвальском регионе.



"Это еще один шаг продолжающейся российской оккупации, которая, разумеется, является агрессией по отношению Грузии, и мы должны использовать все политические, мирные методы, чтобы оккупация закончилась"- заявил министр образования Александр Джеджелава.



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили называет неприемлемым действие оккупационного режима, и считает его провокационным шагом.



"То, что грузинские школы переходят на русское преподавание с нарушением прав этих людей, против их желания, и в условиях, когда ни учителя, ни ученики не владеют русским языком, не говоря ничего о правовой части дела, это, разумеется, является грубым нарушением их прав, и дискриминацией"- заявила Кетеван Цихелашвили.



















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