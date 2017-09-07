В Эргнети проходит очередная встреча в рамках МПРИ

07.09.2017 17:16 В Эргнети проходит очередная рабочая встреча в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них. Стороны рассмотрят около 10 вопросов.



Грузинская сторона еще раз потребует безусловного освобождения Георгия Гиунашвили, которого приговорили к двум годам тюремного заключения, и в настоящее время находится в незаконном заключении. А также рассмотрят дело Давида Башарули, скончавшегося в Ахалгори в подозрительных обстоятельствах, и обнаруженного в начале 2015 года в лесу оккупированного Ахалгори.



"Мы говорили о проблемах, вызванных в результате колючих ограждений на линии оккупации, и на прилегающей территории. Разговор коснется вопроса притеснения в оккупированном Ахалгори местной активистки Тамар Меаракишвили. А также мы поставим вопрос ограничения получения образования на родном языке ученикам школы оккупированного Ахалгори"- заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Каха Кемоклидзе.



После российско-грузинской войны 2008 года официальная Москва признала независимыми государствами Абхазию и Цхинвальский регион, и осуществила их оккупацию. Россия по сегодняшний день контролирует эти два региона Грузии.



18 февраля 2009 года было решено создать отдельно с Южной Осетией и Абхазией "Механизм превенции инцидентов и реагирования на них", что дает возможность регулярных встреч всем местным акторам, являющимся ответственными за вопросы безопасности, и сохранение мира и стабильности.



















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