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В Госдепе США рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
11.09.2017 11:15
В Государственном департаменте США состоялась встреча рабочей группы комиссии американо-грузинского стратегического партнерства в сфере безопасности. Сопредседателями встречи с грузинской стороны являлись первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, и первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, а со стороны США действующий заместитель государственного секретаря США Кевин Окиф, и действующий заместитель секретаря обороны Лора Копер.
Стороны рассмотрели активное сотрудничество между нашими странами в сфере обороны и безопасности, американо-грузинские координированные действия с целью победить международный терроризм, ситуацию в связи с правами человека и безопасностью в регионе и непосредственно на оккупированных территориях Грузии, планы на будущее, связанные с усилением совпадения обороноспособности Грузии с союзниками НАТО.
Грузинская сторона ознакомила американских коллег с шагами правительства с точки зрения готовности в сфере обороны и усиления дееспособности, и текущим положением по совместным проектам с США.
Американская сторона со своей стороны одобрила успешные реформы Грузии в сфере обороны и безопасности, и выразила благодарность за контрибуцию Грузии в обеспечении международной безопасности.
Партнеры выразили готовность к твердому сотрудничеству и обмену информациями в будущем.
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