Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оккупанты продолжают проводить рвы вдоль цхинвальской линии оккупации


11.09.2017   14:56
Представители оккупационного режима проводят рвы вдоль линии оккупации в селах Карапила и Шавшеби муниципалитета Каспи Шада Картли. Об этом агентству "Ньюпост" сообщили члены движения "Сила в единстве", которое проводит мониторинг на линии оккупации. По их информации, оккупанты следят за работами из своих постов.

По словам организации, в оккупированной и нейтральной зоне с утра появились пять военных машины, в том числе грейдер и "Урал", которые вели инженерные работы вдоль линии оккупации.

Рвы расположены в нескольких десятках метрах от баннеров несуществующей границы.










Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия является колыбелью вина - эксперты
Грузия намерена собрать рекордный урожай винограда
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины
Саргсян и Джанелидзе обсудили многовекторное армяно-грузинское сотрудничество
Главы МИД Армении и Грузии обсудили повестку двусторонних отношений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна