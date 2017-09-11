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Оккупанты продолжают проводить рвы вдоль цхинвальской линии оккупации
11.09.2017 14:56
Представители оккупационного режима проводят рвы вдоль линии оккупации в селах Карапила и Шавшеби муниципалитета Каспи Шада Картли. Об этом агентству "Ньюпост" сообщили члены движения "Сила в единстве", которое проводит мониторинг на линии оккупации. По их информации, оккупанты следят за работами из своих постов.
По словам организации, в оккупированной и нейтральной зоне с утра появились пять военных машины, в том числе грейдер и "Урал", которые вели инженерные работы вдоль линии оккупации.
Рвы расположены в нескольких десятках метрах от баннеров несуществующей границы.
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